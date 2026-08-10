Kraliyet ekibinin pazartesi günü duyurduğu üzere, Bundesliga ekibi RB Leipzig'den transfer edilen hücum oyuncusu bundan böyle 25 numaralı formayı giyecek.

Diomande böylece bazı önemli isimlerin ardından bu numarayı devralmış oldu. Rodrygo, Eduardo Camavinga ve Vinicius Junior da bir dönem Real'de 25 numarayı taşıdıktan sonra Madrid'deki süreçlerinde başka numaraları tercih etmişti. Rodrygo artık 11 numarayı, Camavinga 6 numarayı giyiyor; Vini Jr. ise Blancos'ta Cristiano Ronaldo'nun eski numarası olan ikonik 7 ile sahaya çıkıyor.

İspanya'da profesyonel oyuncuların 1 ile 25 arasındaki numaraları giymesi zorunlu ve bu numaralardan 1 ile 13 kalecilere ayrılmış durumda. Eğer üçüncü bir profesyonel kaleci varsa, normalde 25 numarayı o giyiyor. Ancak şu anda Madrid ekibinin kadrosunda yalnızca iki kaleci bulunuyor: Thibaut Courtois ve Andriy Lunin.

Bu nedenle Real'de 25 numarayı bazı kraliyet kalecilerinin de taşımış olması şaşırtıcı değil; Courtois'un Real'deki ilk sezonu, kulüp efsanesi Iker Casillas ve Alman Bodo Ilgner bunlardan bazıları.

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Yan Diomande, Real Madrid ile 2033'e kadar sözleşme imzaladı

Madrid ekibi, geçen perşembe günü uzun süren gitgellerin ardından Diomande transferini nihayet resmileştirmişti. Fildişi Sahilli oyuncu, İspanya'nın başkentinde 2033'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı; karşılığında Leipzig'e 125 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bonus ödemeleriyle birlikte bu rakamın 140 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Diomande, yalnızca sabit bonservis bedeliyle bile artık Florian Wirtz (2025'te 125 milyon euroya Leverkusen'den Liverpool'a) ile birlikte Bundesliga tarihinin en pahalı üçüncü satışı konumunda. Ondan daha pahalı yalnızca Jude Bellingham (2023'te 127 milyon euroya BVB'den Real Madrid'e) ve Ousmane Dembele (2017'de 148 milyon euroya BVB'den Barcelona'ya) olmuştu.

19 yaşındaki oyuncu, tanıtımında Madrid'e transferinin kendisi için "çocukluk hayalinin" gerçekleşmesi olduğunu vurguladı: "Bu nedenle, devam eden sözleşmeme rağmen bu transferi mümkün kıldıkları için RB Leipzig yetkililerine daha da minnettarım."