Büyük bir hamle… Barcelona, ikinci transferine bir adım kaldı

Alman futbolcu Karim Ademi, Borussia Dortmund’dan Barcelona’ya resmi olarak transfer olmaktan bir adım uzakta. Barça ise, La Liga şampiyonluğunu savunmayı ve ve 2015 yılından beri kazanamadığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Barcelona, bu transfer döneminde Newcastle United'dan Anthony Gordon'u kadrosuna katmayı başardı. Bu transfer, Robert Lewandowski'nin geçen sezonun sonunda takımdan ayrılmasının ardından gerçekleşti. Ayrıca Katalan devi, Manchester United'dan kiralık olarak gelen İngiliz oyuncu Marcus Rashford'un sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, Barcelona'nın Ademi ile sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Barça yönetimi ile Dortmund arasında doğrudan varılan anlaşma, 22 milyon avroluk sabit bir bedel karşılığında transferin sonuçlandırılmasını öngörüyor. Buna ek olarak, oyuncunun takımdaki forma giyme sayısı ile Blaugrana formasıyla kazanacağı şampiyonluk ve kupaların sayısına bağlı olarak değişken 7 milyon avroluk ek ödemeler ve teşvikler de anlaşmaya dahil edildi.

Haberde, Ademi’nin başından beri kararında kararlı olduğu belirtildi; diğer teklifleri reddederek sadece Barcelona’ya transfer olmayı tercih etti. Genç yıldızın, “Camp Nou” kalesinde tam beş yıl süreli uzun vadeli bir sözleşme imzalaması planlanıyor.

Alman kulübü, daha hassas bir müzakere pozisyonunda olduğunun farkında. Ademi’nin sözleşmesi Haziran 2027’de sona eriyor ve oyuncu sözleşmesini yenileme niyetinde değil; bu nedenle kulüp, sözleşmesi bittiğinde oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasından endişe duyuyor.