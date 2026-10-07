Büyük bir DFB sorunu nedeniyle: Bayern Münih'in altyapı patronundan net talep

Röportajın 1. bölümünde ağırlıklı olarak Bayern Münih konuşulmuşken, Sauer şimdi genel olarak Almanya’daki genç oyuncu gelişimine odaklanıyor.

Sayın Sauer, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un da aralarında bulunduğu özel olarak oluşturulmuş bir uzman grubunun üyesi olarak "Bundesliga Talent Series"in geliştirilmesinde yer aldınız. Bu yazdan itibaren katılımcı kulüplerin altyapı takımları, sonbahar ve ilkbaharda birbirinden ayrı iki yarı seride üç ila altı maç oynuyor (Bayern Münih 2027’nin başında dahil olacak). Sonuçtan ne kadar memnunsunuz?

Jochen Sauer: Tüm tecrübelerimizden sonra, uzman grubu olarak başlangıçta genç oyuncularımız için daha fazla süre sağlayacak bir organizasyonu, tüm tartışmalar, kararlar, hazırlıklar ve uygulamalar dahil olmak üzere on ay içinde hayata geçirebileceğimizi mümkün görmemiştik. Son yılların tecrübesi daha çok, birçok farklı yapıda pek çok önlemi çok uzun süre tartıştığımızı, ancak çoğunlukla somut bir sonuç ya da karar çıkmadığını gösterdi. Anahtar kelime: Regionalliga reformu. Bu bakımdan uygulamadan son derece memnunuz. Temel fikirden de şu an itibarıyla memnunum. Kendini kanıtlayıp kanıtlamayacağını ise zaman gösterecek.

Bize bu düşüncelerin arka planına dair biraz bilgi verir misiniz?

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: Tartışmanın çıkış noktalarından biri, genç oyuncular ile profesyoneller arasındaki geçiş alanında gelişim potansiyeli görmemizdi. Bu geçiş, benim için tüm genç oyuncu eğitimindeki en belirleyici ama aynı zamanda en zor alanlardan biri ve bence Almanya’da da en büyük gelişim potansiyeline burada sahibiz. U15/U16’ya kadar olan eğitimde diğer büyük ülkelerden daha kötü değiliz. Ancak bir noktadan sonra geriye düşüyoruz ve hepimiz bunun gençler ile profesyoneller arasındaki geçiş alanında yaşandığı konusunda hemfikirdik. U17, U19 ve U23’te, diğer şeylerin yanı sıra, çok az dakika alan ve üst düzeyde çok az maç pratiği edinen oyuncularımız olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda süre almanın gelişmek için belirleyici bir faktör olduğu görüşündeyiz. Böylece ek bir organizasyon oluşturma fikri doğdu. Organizasyonun adı bu yüzden "Talent Series", çünkü belli bir yaş grubuyla sınırlı değil. 16 ile 21 yaş arasındaki oyuncular oynayabiliyor.

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Klopp başlangıçta, İngiltere’de olduğu gibi ayrı bir U21 ligi için savunuculuk yapmıştı.

Sauer: Liverpool’daki döneminde İngiliz eğitim sistemindeki bu organizasyonla iyi deneyimler yaşadı. Ve o dönemde Red Bull’da görevli biri olarak, U23 takımı olmayan ya da U23 takımı Regionalliga’nın altında bulunan kulüpler için de iyi bir çözümü gözetmek zorundaydı. Ancak uzman grubu içinde konuyu tüm perspektiflerden ele almaya çalıştık. Toplam 58 altyapı performans merkezi içinde doğal olarak çok farklı başlangıç koşulları var. Ama özellikle diğer büyük liglerin izlediği yola dair gelen katkılar grup için çok önemliydi.

Klopp ile çalışmayı nasıl deneyimlediniz?

Sauer: Harikaydı, zaten genel olarak uzman grubunda da öyleydi. Farklı yönlerden gelen insanları bir araya getirdi. İngiltere tecrübesi olan teknik adam Klopp. Stuttgart altyapı performans merkezinden çıkan, ardından birçok büyük kulüpte bulunan, UEFA’yı bilen ve Avrupa perspektifine sahip Sami Khedira. DFL yönetim kurulu üyesi Marc Lenz, DFB Genel Müdürü Andreas Rettig, Bundesliga’dan büyük tecrübeye sahip Markus Krösche ve Andreas Bornemann. DFB’de genç oyuncu gelişiminden sorumlu olan ve şimdi gelenek sahibi kulüp 1. FC Nürnberg’de genel müdürlük yapan Joti Chatzialexiou. Uzman grubunun Alman futbolunun genç oyuncu ve eğitim sisteminin gelişimine bundan sonra da faydalı katkılar sunabilmesini umuyorum.

Yetenek göçü, DFB takımı için bir sorun

Örneğin?

Sauer: Hâlâ ele alınabilecek birçok konu var. Almanya’da doğmuş olup Jürgen Klopp’un milli takıma çağıramayacağı birçok oyuncu bulunuyor. Sadece Bayern’den örnek verelim: Kenan Yildiz, Can Uzun? Türkiye. Josip Stanisic? Hırvatistan. Paul Wanner? Avusturya. Malik Tillman? ABD. Ve ülkenin dört bir yanından başka oyuncular. Burada da artık milli federasyonlar arasında bir rekabet var ve buna acilen karşılık vermemiz gerekiyor. Farklı milli federasyonlardan tek tek oyuncular için bize ne kadar çok milli takım daveti geldiğini çok yakından görüyoruz. Münih doğumlu Erblin Osmani şu anda Kosova A Milli Takımı’nda.

Almanya’da ne değişmeli?

Sauer: Bence sözünü ettiğimiz geçiş alanında birçok zorluk yatıyor. Ne kulüpler ne de federasyon için her yeteneği ve 58 altyapı performans merkezinin tamamını sürekli takip etmek ve yetenekleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlemek kolay. Ama öte yandan burada gelişim için çok sayıda fırsat da var.

Uzun vadede Alman futboluna başka ne yardımcı olabilir?

Sauer: Benim görüşüme göre Alman altyapı performans merkezlerindeki altyapı ve içerik çalışmaları iyi, hatta diğer birçok futbol ülkesinin seviyesinde, en azından o düzeyde. Ancak yetiştirdiğimiz oyunculara erkek futboluna geçiş yapma imkânını da vermeliyiz. Regionalliga’dan Bundesliga’ya kadar kulüpler genç oyuncuları oynatma konusunda daha cesur olmalı. Ancak o zaman bu oyuncular gelişir ve milli takım için seçenek haline gelebilir. Ve lig sistemi üzerine de mutlaka düşünmemiz gerekiyor. "Talent Series" bu konuda yardımcı olabilecek küçük bir yapı taşı. Ancak Regionalliga’ya ve 3. Lig’e ilişkin güncel tartışmalar da memnuniyetsizlikler olduğunu, başka bir deyişle gelişim potansiyeli görüldüğünü gösteriyor. Bana göre şu anda optimal bir organizasyon piramidimiz yok.

Jochen Sauer, Bayern Münih rezerv takımı ve teknik direktör çaylağı Dante hakkında konuştu

Bayern Münih’in ikinci takımı 2021’den bu yana Regionalliga Bayern’de oynuyor. Ona nasıl bir rol biçiyorsunuz?

Sauer: Yeteneklerin ilk kez yetişkin futboluyla temas kurabilmesi için hayati bir rol. Günümüzde yeteneklerin bu tecrübeyi erken yaşta edinmesi gerekiyor. Bu nedenle U23’ten neredeyse bir U19 yarattık. Filip Pavic, Cassiano Kiala ya da Bastian Assomo için şu anda bu tam olarak doğru gelişim adımı.

Yeni başantrenör Dante’yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni sezona başlangıç biraz dalgalı geçti.

Sauer: O üst düzey bir oyuncuydu, muazzam bir karizması var ve bir oyuncu olarak bir gün Şampiyonlar Ligi oynamak için ne gerektiğini biliyor. Elbette hırslı bir eski profesyonel olarak sonuçlar iyi olmadığında memnuniyetsiz oluyor, Martin Demichelis döneminde de durum farklı değildi. Ama çocukların önce erkek futboluna adapte olması gerekiyor. Bu son derece normal bir gelişim süreci. Son maçlar iyi bir yolda olduğumuzu gösterdi.

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Campus’u aynı zamanda teknik direktörlerin gelişim merkezi olarak ne ölçüde görüyorsunuz?

Sauer: FC Bayern’i zaten tanıyan ve teknik adamlık kariyerindeki ilk adımlarını burada, kulüpte atan bir teknik direktör otomatik olarak bir aidiyet duygusuna da sahip olur. Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose ya da Martin Demichelis’in kariyerleri beni sevindiriyor ve bence teknik direktörler gençlik alanında çok iyi gelişebilir. Burada profesyonel futbolun baskısı yok ve teknik direktörler daha sakin bir ortamda hata da yapabilir, kendilerini sürekli geliştirebilir. Belki bir gün içlerinden biri yeniden Bayern Münih’e döner. Bu arada Red&Gold’u ve uluslararası partner ağımızı da yetenekli teknik direktörlerimiz için bir gelişim fırsatı ve bir sonraki adım olarak görüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih’in, Manchester United’ın ayrılmak isteyen 16 yaşındaki üst düzey yeteneği JJ Gabriel ile ilgilendiğine dair söylentiler vardı. Bu tür transferleri genel olarak ne kadar anlamlı buluyorsunuz?

Sauer: Böylesine yetenekli bir çocuk kulüp değiştirmek istiyorsa ve tüm uluslararası üst düzey kulüpler onun peşindeyse, üst düzeyde muazzam bir rekabet ortaya çıkar ve işin ekonomik yönleri de söz konusu olur. Bu bakımdan bu, Campus’un değil profesyonel futbol tarafının konusu.