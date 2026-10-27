Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, iki taraf arasında yaşanan krizin ardından Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Xiaohongshu'da paylaşım yapmaktan men edildi.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Real Madrid forvetinin adıyla ilişkilendirilen hesap bugün salı günü "forum kurallarını ihlal etmek" suçlamasıyla askıya alındı.

Bu durum, Fransa Milli Takımı kaptanının Çin pazarındaki varlığını zayıflatıyor; zira sosyal medya, onun iletişiminde ve ticari ortaklıklarında merkezi bir rol oynuyor.

Bu disiplin cezası, Mbappe'nin eski Çin lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı bir videonun yayımlanmasının ardından yaşanan geniş çaplı tartışmanın ortasında geldi.

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Birçok Çin markası, Fransız oyuncuyla olan ortaklıklarını askıya almaya çoktan karar verirken, Çin hükümeti de onun davranışını resmen kınadı.

Fransız oyuncunun imajının ötesinde, bu mesele ona oldukça kârlı bir pazarda değerli sponsorluk gelirlerine mal olabilir.

Mbappe, bugün yayımladığı özür açıklamasında şunları söylemişti: "Yakın zamanda benimle yapılan bir röportaj sırasında, bana ait bir fotoğraf hakkında yorum yaptım, ancak yorumum yerinde değildi ve şimdi fark ediyorum ki bu, Çin'deki ve dünyadaki Çin toplumlarındaki pek çok kişinin duygularını incitti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sözlerimden rahatsız olan herkesten özür dilerim, bu asla niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içten üzüntümü ifade ediyorum."



