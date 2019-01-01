Bursaspor'da olağanüstü kongre kararı

Süper Lig'de istemediği sonuçlar elde eden Bursaspor, olağanüstü toplanma kararı aldı.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.