Bursaspor'da Özer Hurmacı krizi

Süper Lig yolunda kritik maç öncesi ilk 11'e alınmayan Özer Hurmacı, kampı terk ederken takım arkadaşları sert sitemlerde bulundu.

, TFF 1. Lig play off yarı finalinde 'a 4-1 yenilerek elenen Bursaspor'da maç sonu kriz yaşandı.

Kerem Can Akyüz ve Anıl Karaer, Özer Hurmacı hakkında sert ifadeler kullanarak yıldız oyuncuyu suçladı.

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Kerem Can, Özer'in takımı sabote ettiğini söylerken "Bu kadar büyük bir kulübün alçakça bir hareketle sabote edilmesine inanamıyorum. Takım arkadaşımızın kendini düşünerek bizi yalnız bırakması çok acı" ifadelerini kullandı. Anıl Kararer de "Futbol hayatımda ilk defa bir olay yaşadım. Takım arkadaşımın oynamadığı için dün gece 00:30'da kampı terk etti. Bu bize yapılmış bir ihanettir" sözleriyle Özer'i suçladı.

Daha fazla takım

İki Bursasporlu oyuncunun açıklamalarının ardından Özer Hurmacı instagram adresinde cevap verdi. Deneyimli oyuncu, "İsmimi telafuz edip beni günah keçisi ilan etmeye çalışan herkese karşıA hukuki haklarımı savunacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah biliyor gerçeği. Kimin egoları, kimin fitneleri, kimin basretsizliğini... Keşke konuştuğunuz kadar icraat yapsaydınız. Günahlarınızı benden çıkarın şimdilik. Omuzlarım geniş. O yükü de kaldırırım" dedi.