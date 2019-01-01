Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy da Le Havre yolcusu

Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre, Bursaspor'la Ertuğrul Ersoy için de görüştü. Transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

Yaşadığı ekonomik krizden bir an önce kurtulmak ve transfer tahtasını yeniden açmak isteyen , bir oyuncusunu daha yurtdışına gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre, bu kez de yeşil beyazlı takımın genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile ilgileniyor.

Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile Le Havre Sportif Direktörü Pierre Wantiez, Etiler’de bir restoranda Ertuğrul Ersoy’un transferi için pazarlık masasına oturdu.

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Umut Meraş'ın transferi nedeniyle Fransız ekibiyle iyi ilişkiler Bursaspor'un Ertuğrul Ersoy transferini de kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Tek talip Le Havre değil

Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki stoperin tek talibi Le Havre değil. Metz ve de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Elini çabuk tutan Le Havre'ın ise Ertuğrul transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

5 yıldır profesyonel olarak futbol oynayan Ertuğrul, yeşil beyazlı formayı 96 kez giyerken, 4 gol atma başarısı gösterdi.