Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

Bursaspor Kulübü’nde mevcut yönetim kurulu, genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmedi.

Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu, yapılan açık oylama sonucunda ibra edilmedi.

Ali Ay’ın ibra edilmesi için oy çıkmaması dikkat çekti. Ayrıca başkan Ay ve yönetici Cemil Parlakay’ın disiplin kuruluna sevk talebi, oy çokluğuyla genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü.

Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor’un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kararın iptaline karar verildi.

Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.