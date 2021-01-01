Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'la anlaşmaya varan Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı.

Bursaspor, dün Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a imza atan ve sezon sonunda yeni takımına katılacak olan genç oyuncu Ali Akman'ın süresiz bir şekilde kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 02.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig'de play off hattının iki puan gerisinde dokuzuncu sırada olan Bursaspor'un play off mücadelesinde önemli rol oynayan 18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon ligde şans bulduğu 17 maçta rakip fileleri 10 defa havalandırmıştı.