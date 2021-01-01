Bursaspor'da 11 pozitif vaka

Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig'de Pazartesi günü lider Giresunspor'a konuk olacak Bursaspor'da koronavirüs testlerinden kötü haber geldi.

Karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan testlerde 11 pozitif vaka çıktı. Bu vakalardan sekiz tanesinin futbolculardan olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.