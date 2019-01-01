Bursaspor kritik maçta umduğunu bulamadı: 1-1
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Kasımpaşa'nın golü 60. dakikada Trezeguet'den gelirken, Bursaspor'un golünü ise 81. dakikada penaltıdan Aytaç Kara kaydetti.
Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı pozisyonundaki kararı VAR incelemesinin ardından verdi.
Bu sonuçla 6. sıradaki Kasımpaşa puanını 38'e, 15. sıradaki Bursaspor ise 29'a yükseltti.
Göztepe bu hafta BB Erzurumspor'u yenerse Bursaspor 16. sıraya gerileyecek.
Kasımpaşa gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.
Bursaspor ise sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.