Burnley, Quilindschy Hartman ile kavga eden ünlü oyuncuyu derhal takımdan kovdu

Scott Parker artık Burnley'nin teknik direktörü değil. 45 yaşındaki İngiliz teknik adam, takımın Premier Lig'den düşmesinden sorumlu tutuluyor.

Geçen hafta, kendi sahasında Manchester City'ye 0-1 yenilen Burnley için perde kapandı. Son dört maçta Mike Jackson, takımın geçici teknik direktörü olarak görev yapacak.

Kulübün web sitesi aracılığıyla, oyuncu olarak başarılı bir kariyere sahip olan ve İngiltere milli takımına kadar yükselen Parker, uygun bir şekilde veda etti. “Son iki yıldır bu harika kulübü yönetmek benim için büyük bir ayrıcalıktı. Her anın tadını çıkardım, ancak şu anda her iki taraf için de yeni bir yöne doğru ilerlemenin doğru zamanı olduğunu düşünüyorum.”

Çatışma

Quilindschy Hartman, ilişkisi zorlu geçen bir teknik direktörle bir kez daha vedalaşıyor. Feyenoord'dan ayrılmasının nedeni, Robin van Persie ile anlaşamamasıydı.

Parker ile İngiltere'deki ilk aylarından sonra işler oldukça ters gitti. 24 yaşındaki Hollanda milli takım oyuncusu geçici olarak maç kadrosunun dışında tutuldu ve bir an için Ajax'a transfer olacağı bile düşünülmüştü.

Sonunda Hartman, Parker ile barıştığı Burnley'de kaldı. Son beş maçta tekrar ilk 11'de yer aldı.

Hartman'ın gelecek sezon Burnley ile birlikte Championship'e düşüp düşmeyeceği ise henüz belirsiz. Kanat bekinin 2029 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak İngiliz kulübü için oldukça pahalı bir oyuncu.