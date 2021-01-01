Burnley 0-2 Manchester City: Seri dokuz maça çıktı

Pep Guardiola'nın takımı Burnley deplasmanında 2-0 kazanırken, galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manchester City, deplasmanda karşılaşığı Burnley'i 2-0 yendi ve galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren goller üçüncü dakikada Gabriel Jesus'tan ve 38'inci dakikada İlkay Gündoğan'ın asisiyle Raheem Sterling'den geldi.

21 maç sonunda 47 puana yükselen Manchester City böylece bir maçı eksik olmasına rağmen takipçisi Manchester United'ın üç puan önünde liderliğini sürdürdü. Oynadığı son altı maçın dördünü kaybeden Burnley ise 22 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.