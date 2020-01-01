Burak Yılmaz'ın golleri Lille'e yetmedi: 3-2

Lille, Ligue 1'in 10. haftasında deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Lille'in iki golünü de Burak Yılmaz kaydetti.

, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ilk onbirde başladığı maçta Brest'e 3-2 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Brest, ilk yarıda 27 dakikada üç gol buldu. Lille, Burak Yılmaz önderliğinde geri dönmeye çalışsa da 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Ev sahibi ekip 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleri ile 3-0 öne geçti.

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Burak Yılmaz, 45+3'üncü dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarının skorunu ilan etti, 3-1.

İkinci yarıda Lille baskılı bir oyun ortaya koydu. 57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını Burak Yılmaz gole çevirdi, 3-2. Milli golcü, 'de bu sezon forma giydiği 10. maçta 6. golünü kaydetti.

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Maçın uzatma dakikalarında Burak Yılmaz'ın bir vuruşu da direkten döndü ve maç 3-2'lik Brest üstünlüğü ile sona erdi.

Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kalırken; Yusuf Yazıcı 66. dakikada oyundan alındı.

Sezonun ilk mağlubiyetini alan Lille 19 puanda kalırken; Brest bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti.