Burak Yılmaz'dan sonra Mustafa Kapı da Lille'in kıskacında
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Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.
Sky Sports muhabiri Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre; Burak Yılmaz'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Fransız kulübü, Mustafa Kapı'yı da listesine aldı.
Galatasaray altyapısında forma giyen Mustafa Kapı, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Sarı kırmızılılar 17 yaşındaki oyuncu ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamamıştı;
"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."