Burak Yılmaz'dan sonra Mustafa Kapı da Lille'in kıskacında

Burak Yılmaz'la sözleşme imzalamaya çalışan Lille, Mustafa Kapı'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği , Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.

Sky Sports muhabiri Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre; Burak Yılmaz'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Fransız kulübü, Mustafa Kapı'yı da listesine aldı.

altyapısında forma giyen Mustafa Kapı, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Sarı kırmızılılar 17 yaşındaki oyuncu ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden sonuç alamamıştı;

Daha fazla takım

"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."