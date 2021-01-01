Burak Yılmaz'dan Mesut Özil hakkında ilginç yorum

Millî golcü, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında mânidar bir açıklamada bulundu.

Kariyerini takımlarından 'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik' in yaptığı Instagram canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de eski takımı Beşiktaş'ı zevkle takip ettiğini vurgulayan 35 yaşındaki golcü futbolcu, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Bana soruyorsanız en iyi kadro Beşiktaş'ta. Cyle Larin'den böyle bir patlamayı bekliyorduk. Umarım böyle devam ederler ve sakatlanmazlar. Nazar değmesin" yorumunu yaptı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 'ye transferi hakkındaki görüşü de sorulan Burak, bu soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Golcü oyuncu, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Millî Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim" şeklinde konuştu.