Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı
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Ligue 1'in 5. haftasında Lille, Nantes'ı konuk etti.
Zeki Çelik'in ortasında Nicolas Pallois'in kendi kalesine attığı golle Lille 43. dakikada öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 üstülükle tamamladı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 87. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Burak, fieleri sarsarak Ligue 1 kariyerindeki ilk golünü kaydetti.
Lille aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.