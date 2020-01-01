Lille

Burak Yılmaz siftah yaptı, Lille kazandı

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90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek Lille kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Ligue 1'in 5. haftasında Lille, Nantes'ı konuk etti.

Zeki Çelik'in ortasında Nicolas Pallois'in kendi kalesine attığı golle Lille 43. dakikada öne geçerken ilk yarıyı da 1-0 üstülükle tamamladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 87. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Burak, fieleri sarsarak Ligue 1 kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

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    Lille aldığı galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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