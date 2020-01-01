Transfer

Burak Yılmaz resmen Lille'de

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Burak Yilmaz Besiktas 15122019
Vedat Yangın
Ligue 1 ekiplerinden Lille, 35 yaşındaki golcünün transferini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden Lille'e olan transferi resmen tamamlandı. 

Fransız kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden, "Radarlarımızda bir hareket gördük" şeklinde yıldız futbolcunun bu sezon Beşiktaş formasıyla frikikten kaydettiği golün de bulunduğu videolu bir paylaşım yaptı. 

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Öte yandan kulübün resmi internet sitesi üzerinden de Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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    35 yaşındaki golcü oyuncu yeni sezonda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı olacak.

    Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan deneyimli oyuncu 14 gol atıp 7 de asist yapmıştı.

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