Burak Yılmaz resmen Lille'de

Ligue 1 ekiplerinden Lille, 35 yaşındaki golcünün transferini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen duyurdu.

Beşiktaş ile olan sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden Burak Yılmaz'ın Fransız ekiplerinden 'e olan transferi resmen tamamlandı.

Fransız kulübü resmi Twitter hesabı üzerinden, "Radarlarımızda bir hareket gördük" şeklinde yıldız futbolcunun bu sezon Beşiktaş formasıyla frikikten kaydettiği golün de bulunduğu videolu bir paylaşım yaptı.

Haberin devamı aşağıda

🔴 ALERTE ROUGE 🔴



On a repéré du mouvement sur nos radars ⚠#MercatoLOSC pic.twitter.com/GOZr6H2LVN — LOSC (@losclive) August 1, 2020

Öte yandan kulübün resmi internet sitesi üzerinden de Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha fazla takım

35 yaşındaki golcü oyuncu yeni sezonda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı olacak.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan deneyimli oyuncu 14 gol atıp 7 de asist yapmıştı.