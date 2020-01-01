Burak Yılmaz, Lille ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, Ligue 1 ekibi Lille ile iki yıllığına el sıkıştı.

Fransız kulübü 'in kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz'a bir yıl daha sözleşmesinin olduğu Beşiktaş'tan izin çıktı.

TRT Spor'un haberine Siyah Beyazlılar, 8 milyon liralık alacağından vazgeçen 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdi.

Lille ile iki yıllığına anlaşmaya varan Burak Yılmaz yeni sezonda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı olacak.

Daha fazla takım

Bu sezon siyah beyazlı formayla 26 maça çıkan deneyimli oyuncu 14 gol atıp 7 de asist yaptı.