Burak Yılmaz istedi, takıma girdi

Ağrıları sebebiyle bir süredir Beşiktaş'tan uzak kalan Burak Yılmaz, riske edilmek istenmemesine rağmen takımıyla Antalya'ya gitmeye karar verdi.

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığı sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Burak Yılmaz, iyileşerek maçının kadrosuna alınmıştı.

Fanatik Gazetesinden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; yaklaşık 2 haftalık tedavinin ardından takımına geri dönen Burak'ın kendi isteğiyle Antalya'ya gittiği ortaya çıktı.

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Deneyimli ismin ağrıları geçmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, oyuncusunu ilk etapta riske etmek istemeyip İstanbul’da bırakmayı planladığı ancak Burak’ın görev almak konusunda ısrarcı olması sebebiyle kadroya eklediği kaydedildi.

19 Ekim’de Ankaragücü’yle oynanan karşılaşmanın ardından adale sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan tecrübeli isim, Süper Lig'de bu sezon 4 kez forma giydi 2 gol kaydetti.