Lecce ve Beşiktaş'ın Burak Yılmaz inatlaşması
Uzun bir sürenin ardından yeniden Serie A'ya dönen Lecce, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Golcü transferinde listenin başına Burak Yılmaz'ı yazan İtalyan ekibi, milli golcünün transferinden vazgeçmiyor.
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Fanatik'ten Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Lecce, Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçmezken Beşiktaş yönetimi mili golcünün satışına sıcak bakmıyor.
Bu sezon ligde kalmanın şampiyonluk kadar değerli olacağını düşünen Lecce Teknik Direktörü Fabio Liverani, Burak'tan vazgeçmediklerini açıkladı.
Beşiktaş cephesinde ise yönetimin, milli golcünün satılması durumunda yeni forvet transferinin son derece maliyetli olacağını düşündüğü öğrenildi.
34 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürerken Burak Yılmaz'ın takımda kalmak için gelecek sezon sona erecek sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılmasını istediği ifade edildi.