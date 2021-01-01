Burak Yılmaz idmanlara başladı, Lille "Kral geri döndü" dedi

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, idmanlara başladı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz antrenmanlara başladı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 35 yaşındaki oyuncudan Türkçe "Kral' olarak bahsedildi ve antrenmanlara başladığı duyuruldu.

Burak Yılmaz olmadan Lille ne yaptı?

Burak Yılmaz, ocak ayının başında baldırından sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Oynadığı son üç maçta da fileleri havalandıran golcü oyuncu oldukça formdaydı. Burak en son Nimes deplasmanında sahaya çıktı ve o karşılaşmayı Lille 1-0 kazandı.

Lille, Burak'tan yoksun olarak çıktığı dokuz karşılaşmada da yenilmedi ama iç sahadaki Brest ve Strasbourg beraberlikleri liderliğin tehlikeye girmesine neden oldu. Christophe Galtier'in öğrencileri Paris Saint-Germain'in iki puan önünde liderliğini koruyor. Fakat diğer yandan Avrupa Ligi macerası sona erdi.

Burak'ın olmadığı dönemde Ajax ile iki kritik maça çıkan Lille, bu maçları 2-1'lik skorlarla kaybederek turnuvaya veda etti.

Lille, hafta sonunda Monaco deplasmanına gidecek.

Burak Yılmaz bu sezon ne yaptı?

35 yaşındaki Burak, sezon başında transfer olduğu Lille'de 22 maça çıktı. Ligde 9 gol atan golcü oyuncu, iki golü de UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a kaydetti. Burak'ın ligde ayrıca dört asisti bulunuyor.