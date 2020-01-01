Burak Yılmaz için Lille iddiası!

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...

ekiplerinden 'in Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz ile ilgilendiği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Burak ile temasa geçerek kendisini çok beğendiğini ve takımda görmek istediğini iletti.

Haberde ayrıca ekonomik sıkıntılar nedeniyle oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta Burak'ın da önemli miktarda alacağı olduğu ve bonservisini alarak serbest kalması durumunda Lille'e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

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Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Burak Yılmaz bu sezon siyah-beyazlı forma altında çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atıp 7 de asist yaptı.