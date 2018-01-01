Burak Yılmaz, Guangzhou Evergrande yolcusu

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın yeniden Çin'e gideceği iddia edildi.

Trabzonspor ile yaşadığı krizin ardından kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'la ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Skorer'in haberine göre, adı Süper Lig'in diğer kulüpleriyle de anılan Burak Yılmaz, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer oluyor.

Menajer Özkan Doğan, Çin kulübünü çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından Cannavaro ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Doğan'ın, İtalyan efsaneyle Burak Yılmaz için görüştüğü konuşuluyor.

Gerekli şartların oluşması halinde Çin'e dönmeye sıcak bakan Burak Yılmaz, GZ Evergrande forması giymeye olumlu yaklaşıyor.

Çin ekibi, sözleşmesi Ocak ayında bitecek olan golcüsü Alan Carvalho'nun yerine Burak Yılmaz'ı düşünürken Brezilyalı golcünün de adı Galatasaray'la anılıyor.

Daha önce Çin'de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, kısa macerasının ardından Türkiye'ye dönmüş ve Trabzonspor'a imza atmıştı.