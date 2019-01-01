Burak Yılmaz gol serisini bozmuyor!

Beşiktaş'ın Ocak ayında kadrosuna kattığı deneyimli yıldız, Ankaragücü'nü de boş geçmedi...

Son haftalarda Beşiktaş'ı adeta sırtlayan isim olan Burak Yılmaz, takımının Ankaragücü ile oynadığı maçta da gollerini attı.

Deneyimli oyuncu, maçın 8. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirirken, ligde üst üste çıktığı altıncı maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Burak, 63. dakikada kazanılan penaltı atışını da gole çevirerek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda üst üste altı lig maçında da gol atma başarısını gösteren son oyuncu, 2015-16 sezonunda Mario Gomez olmuştu.

Öte yandan Burak Yılmaz bu golleriyle Beşiktaş forması altındaki gol sayısını 11'e, ligdeki toplam gol sayısını ise 16'ya yükseltti.