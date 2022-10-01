Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'daki prim iddialarını yalanladı: "Utanç verici"

Hollanda basını, Burak Yılmaz'ı oldukça sık gündeme getirirken Fortuna Sittard'da prim sorunun olduğunu da iddia etmişlerdi.

Burak Yılmaz, Hollanda günlerine alışmaya çalışırken ESPN NL'ye özel bir demeç verdi.

Tecrübeli forvet, hakkında çıkan prim ve kadro kurma iddialarını yalanlarken takımla herhangi bir probleminin olmadığını da sözlerine ekledi.

Prim ve kadro kurma iddiaları

Hollanda basını, Burak Yılmaz'ı oldukça sık gündeme getirirken Fortuna Sittard'da prim sorunun olduğunu da iddia etmişlerdi. Yıldız oyuncu, bu iddiaların utanç verici olduğunu söyleyerek sert çıktı.

"Burada hiç kadro yapmadım. İnsanların bunu iddia etmesi çok ayıp. Bu söylenenler antrenör ekibine karşı da çok büyük saygısızlık. Bu iddialara çok üzüldüm. Primden bile bahsettiler, bu da çok utanç verici. Kendi cebimden mi? Bu başkana karşı, teknik direktöre karşı da ayıp ve çok utanç verici.

"Keşke böyle hikayeler uydurulmasaydı ve kesinlikle söyleyebilirim ki bu her iki iddia da yalandır, yoktan var edildi. Ama muhtemelen her şeye cevap veremem, 'Bu doğru değil, bu doğru değil' demeye devam edemem. Bu bir yalan. Ben sadece bir Fortuna Sittard oyuncusuyum."

Tartışma olayı

Burak Yılmaz'ın teknik heyetten bir antrenörle tartıştığı uzun süre Hollanda basınında yer almıştı. Yılmaz, konuya açıklık getirirken olayların anlatıldığı kadar büyük olmadığını söyledi.

"Bir tartışma olayı var, o doğru. Yüzde yüz doğru. Fakat o insanların kafasındaki gibi bir saygısızlık ortamında birbirimize kötü sözler söylediğimiz bir olay olmadı. Karşılıklı olarak sesler biraz yükseldi. Bunlar da çok normal şeylerdir futbolda.

"Bu tartışmayla ilgili en büyük sorun, bu olayın oyuncu otobüsünün dışına çıkmasıdır. Bunu yazan gazetecileri anlıyorum, çünkü bu onların işi. Ama medyaya yansıdığı ve otobüste kalmadığı için hayal kırıklığına uğradım çünkü biz bir aileyiz.

"Gerçekleşen tartışma çoktan unutuldu ve affedildi, burada her gün birlikte iyi çalışıyoruz. Ama yarın başka bir tartışma olabilir, o da futbolun içinde var. Ama 'İlk 11'i Burak yapıyor ya da Burak prim dağıtıyor' gibi şeyler çok çok ayıp."