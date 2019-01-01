Burak Yılmaz dönüyor
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Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.
Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, Burak’la ilgili olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, Denizlispor maçına yetişecek" yanıtını aldı.
Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu, Antalyaspor ve Braga karşılaşmalarının kadrosuna alınmayacak ancak Süper Lig’de 10 Kasım’da Vodafone Park’ta oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek.
Burak Yılmaz 9. haftası geride kalan ligde sadece 4 kez forma giyebildi ve 2 gol kaydetti.