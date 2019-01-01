Süper Lig

Burak Yılmaz dönüyor

Son güncelleme
Yorum()
Depo Photos
Bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Burak Yılmaz, sakatlığından kurtuluyor.

Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, Burak’la ilgili  olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, Denizlispor maçına yetişecek" yanıtını aldı.

Haberin devamı aşağıda

Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu, Antalyaspor ve Braga karşılaşmalarının kadrosuna alınmayacak ancak Süper  Lig’de 10 Kasım’da Vodafone Park’ta oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek.

Editörün Seçtikleri

Burak Yılmaz 9. haftası geride kalan ligde sadece 4 kez forma giyebildi ve 2 gol kaydetti.

 

Kapat