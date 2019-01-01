Burak Yılmaz dönüyor

Bu sezon istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Burak Yılmaz, sakatlığından kurtuluyor.

Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz'dan güzel haber geldi.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, Burak’la ilgili olarak sağlık ekibinden rapor isterken "Tedavisine devam ediyoruz, maçına yetişecek" yanıtını aldı.

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Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli oyuncu, ve Braga karşılaşmalarının kadrosuna alınmayacak ancak Süper Lig’de 10 Kasım’da Vodafone Park’ta oynanacak Denizlispor karşılaşmasında forma giyecek.

Burak Yılmaz 9. haftası geride kalan ligde sadece 4 kez forma giyebildi ve 2 gol kaydetti.