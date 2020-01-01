Burak Yılmaz Çin'e özür gönderdi

Çin'in yemek kültürünü eleştiren Burak Yılmaz, sözlerinin Çin basınına yansımasının ardından özür diledi.

Bir dönem Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın instagram sayfasında katıldığı canlı yayında Çin'in yemek kültürü hakkında konuşmuştu.

Burak'ın Çin hakkında yaptığı açıklamaları Uzakdoğu'da manşet olurken, deneyimli oyuncu eleştirilmişti.

Burak Yılmaz resmi bir açıklama yayınlayarak Çin hakından özür diledi:

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"Yaklaşık 2 sene oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim"

Burak Yılmaz ne demişti?

"Orada yaşamış biri olarak Çin’den daha çok hastalık geleceğini düşüyorum. Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Yediklerinin,içtiklerinin sınırı yok. Çin'de neler yeniyor neler yani. Pazarda gördüklerimden sonra şok olmuştum. Çok enteresan şeyler yiyorlar. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Kültürleri böyle."

"Bir Türk'ün yaşayabileceği yer olarak görmüyorum. Ben de 2 sene kadar kaldım ve sonra geri döndüm."