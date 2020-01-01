Burak Yılmaz: "Buradaki birinci görevim gol atmak"

Lille ile iki yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

ekiplerinden , iki yıllık anlaşmaya vardığı milli futbolcu Burak Yılmaz için bir imza töreni düzenledi.

Transferinden ötürü mutlu olduğunu belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Kulübümüzün bana olan güveninden ötürü teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca hep baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım. Gördüm ki, futbol hayatımdaki bu baskı bana iyi geliyor. Kulübümün bana olan güveni de üzerimde baskı yaratıyor. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi yine benim için bir görev ve mutluluk olarak bu maceraya başlıyorum." dedi.

"Luis Campos ile görüştükten sonra kararımı verdim"

Golcü oyuncu transfer süreciyle ilgili şöyle konuştu: "Yaklaşık 20 gün önce sportif direktörümüz Luis Campos menajerlerimle temasa geçti. Daha sonra İstanbul'da kendisiyle yüz yüze görüştük. O toplantıdan sonra kararımı verdim. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum."

Daha fazla takım

Transferinden önce Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile de konuştuğunu anlatan Burak, "İkisiyle de konuştum. Sormam gereken soruları sordum ve beklentilerimin çok üstünde cevaplar verdiler. Onların burada mutlu olması, severek oynaması kararımda çok etkili oldu. Aslında kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar doğru bir hamle yaptığını da görüyorum. Çünkü onlar da burayı kendi evleri gibi görüyor, buna şahit oldum." diye konuştu.

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"Öncelikli görevim gol atmak"

Burak, kulüpteki misyonuyla ilgili gelen bir soruya şöye yanıt verdi: "Kulübümün transfer stratejisini çok iyi biliyorum. Benim buradaki görevim biraz daha farklı. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi ve o da bana ekstra bir sorumluluk yükledi. Bu tarz misyonu üstlenebileceğimi, bu yaşta beni transfer etmeleri gurur verici bir olay. Benim birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevlerimi yerine getireceğime eminim."

Lille'de daha önceden Mehmet Zeki Çelik'e ait olan 17 numaralı formayı giyecek olmasını da yorumlayan Burak, "Zeki'ye teşekkür ediyorum. Ben Milli Takım'da da onlara kaptanlık yapıyorum. 'de biraz saygı ortamı fazladır. Kendisi bana direkt olarak forma senindir dedi. Ben de ona bunun bir önemi olmadığını, gerçekten istiyorsa bunu yapmasını söyledim." dedi.

Lille'in Türk futbolseverler tarafından bilinen bir kulüp olduğunu anlatan Burak Yılmaz, şöyle devam etti: "Bütün Türkiye, 'da Mehmet Zeki ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyor. Ligue 1 maçları Türkiye'de yayınlanıyor. Hepimiz ister istemez onları takip ediyoruz. Ben de Lille'in birçok maçını izlediğim için takıma biraz hakimim diyebilirim."