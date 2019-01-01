Burak Yılmaz: "Bu transferi ısrarla istedim"

Beşiktaş'ı golleriyle sırtlayan Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulübün dergisine röportaj verdi.

Burak Yılmaz, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Beşiktaş'ı attığı gollerle taşıyor.

Başarılı golcü, siyah beyazlı kulübün dergisine verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki pişmanlıklarından bahseden Yılmaz, "“Geçmişimde gençlik ve tecrübesizlik ile hızlı ve yanlış kararlar aldığım zamanlar oldu. Küçükken bazı şeylerin değerini anlamıyor ve pire için yorgan yakıyorsunuz. Onların zararını büyüdükçe görüyorsunuz" cümlelerini kullandı.

"Çok ısrarla istedim"

Beşiktaş'a transferinin kendi ısrarıyla gerçekleştine değinen Milli santrfor, “Hem benim için hem de bana güvenip transfer eden insanlar için kolay değildi. Nedenlerine girmeyeceğim çünkü aslında herkes neyin ne olduğunu biliyor ama ben bu transferi ısrarla istedim, çok ısrarla istedim. Çünkü burası oynamak istediğim bir yer ve buraya gelmek için yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Benim inancıma göre bir insan olmak istediği yere varabilmesi için yapması gereken her şeyi yapmalıdır ve ben Beşiktaş’ta oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi yaptım. Şükürler olsun, hepimiz doğru kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim" dedi.

"İnanılmaz bir heyecan vardı"

Vodafone Park'ta sahaya çıkmanın kendisinde yarattığı heyecanı itiraf eden golcü oyuncu, "“Vodafone Park’ta seyircinin önüne çıkmadan önce inanılmaz bir heyecan vardı içimde. Hatta o gece uyuyamamıştım ama bunu tarif edemiyorsun işte. Tatlı bir heyecan, hatta heyecandan ziyade bir futbolcunun hayatında yaşayabileceği en güzel duygulardan bir tanesi. Bunun haricinde ilk maçıma çıkarken gelebilecek tepkileri de bildiğim için hem heyecan hem de biraz korku vardı. Bir de beni tanıyanlar baskı altında daha iyi performans sergilediğimi biliyorlar. Bu sebeple o korku hissini üzerimden çabuk attım. Açıkçası bu heyecanı sadece ilk maçta değil, Vodafone Park’a çıktığım her maçta hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim için baba gibidir"

Sezon sonunda tam zamanlı olarak Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş'e övgüler yağdıran Yılmaz, "Şenol Güneş’in benim hayatımdaki yeri tarif edilemez. Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahipsem onun sayesindedir. Allah ondan razı olsun, benim için baba gibidir, çok güzel bir insandır. Zaten en büyük özelliği sorunlu, bitti denilebilecek oyuncuların hepsini hayata döndürüp, en yüksek performansı alabilmesidir. Aslında bütün bunları nasıl yaptığını da kendisine sormak gerek. Eminim daha birçok Burak çıkartacaktır” dedi.

Başarılı golcü, Beşiktaş'a transferinden bu yana 8 maçta 6 gole imza attı.