Burak Öğür Altay'dan Ümraniye'ye geri döndü
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, kaleci Burak Öğür'ü transfer etti.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır. Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Burak Öğür, yaz döneminde Altay'a transfer olmuştu ama İzmir ekibinde istediği forma şansını yakalayamadı. 31 yaşındaki kaleci bu sezonun ilk devresinde sekiz maça çıktı. Burak, bu maçların dördünde kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleeci daha sonra formasını Cihan Topaloğlu'na kaptırdı.
Ümraniyespor, sezonun ilk yarısını topladığını 20 puanla 11. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Kulübümüz, eski kalecimiz Burak Öğür ile anlaşmaya varmıştır.— Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 7, 2021
Kaleci kazağımızı ilk olarak 2013 yılında sırtına geçiren, takımımıza yıllarca hizmet eden ve kaptanlık yapan Burak Öğür'e evine hoş geldin diyor, kalesini gole kapatacağı nice başarılı maçlar diliyoruz. pic.twitter.com/0jgGZaCkRB