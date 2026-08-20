"Takımımızın performansının tam anlamıyla bir felaket olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz adına bir utançtı" dedi Hoeneß, RTL/Sky'a verdiği röportajda. Almanya, son 32 turunda sürpriz şekilde penaltı atışları sonunda zayıf rakip Paraguay'a elendi.

Başlıca sorumlu olarak genel kanı, şu anda Jürgen Klopp ile değiştirilen milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı işaret ediyor. Ancak Hoeneß'e göre Nagelsmann hakkında "yeterince şey söylendi. Bence suçlu olan tek kişi o değil. Şu anda yerde yatarken ona bir de ben tekme vurmaya hazır değilim".

Bunun yerine Hoeneß, Andreas Rettig'i hedef aldı: "Sonuçta spor direktörü oydu. Kimse bunu anlamadı. O bu işi yapamaz. Ve yıl sonunda ayrılacak olmasına rağmen o zamana kadar hâlâ devam edebiliyor olmasını kimse anlamıyor."

Gerçekte ise Rettig, 2023'ten bu yana spor direktörü olarak değil, DFB'de spor genel müdürü olarak görev yapıyor. Sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Spor direktörlüğü görevini ise Rudi Völler yürütüyor ve bu rolü Klopp döneminde de sürdürecek.

"Völler ve başkan bu saçmalığa bir son vermeliydi"

Hoeneß'in gözünde Rettig, görünüşe göre saha dışındaki sözde yanlış gelişimlerden sorumluydu; buna kamp merkeziyle ilgili tartışmalar ve ailelerin sözde fazla görünür olması da dahildi. Hoeneß, "Dostum Rudi Völler ve aslında çok değer verdiğim başkanın (Bernd Neuendorf, ed. notu) bu saçmalığa bir son vermesi gerekirdi" dedi.

"Kadınların ve çocukların en baştan itibaren bir Dünya Kupası'nda olması... Yani demek istediğim şu, bu iş. Hepimizin kazandığı o kadar para da mahrum kalınan boş zamanın telafisi. Bizde kamp merkezi şöyle böyle diye tartışıldı ve Chicago'da kahve daha iyiydi denildi. Belirleyici olan futboldur ve bu da acımasız, sert bir iştir. Ben bunu takımımızda göremedim."

IMAGO

Per Mertesacker, 2027'nin başında Andreas Rettig'in görevini devralacak

Rettig, son yıllarda Hoeneß'in en sevdiği hedeflerden biri haline geldi. FC Bayern'in patronu, daha önce DFL, FC St. Pauli, FC Augsburg, 1. FC Köln, SC Freiburg ve Bayer Leverkusen'deki çeşitli görevleri sırasında da onu defalarca eleştirmişti.

Örneğin 2022'de Hoeneß, Sport1'de canlı yayımlanan Doppelpass programına bağlanmış ve Katar Dünya Kupası bağlamında Rettig'i "ikiyüzlülerin kralı" olarak nitelendirmişti. 2026 Dünya Kupası öncesinde Rettig ile Hoeneß, Nagelsmann'ın çalışmasına yönelik eleştiriler üzerinden kamuoyu önünde söz düellosuna girmişti.

Rettig'in 1 Ocak'tan itibaren spor genel müdürü olarak halefi eski milli futbolcu Per Mertesacker olacak. Hoeneß, ondan "tamamen yeni bir rüzgâr" bekliyor. "Per Mertesacker'ın şimdi bu görevi üstlenecek olmasından çok mutluyum. Bence birincisi televizyonda makul yorumlar yapıyor. İkincisi kendisi üst düzeyde futbol oynadı. Üçüncüsü Arsenal'de sekiz yıl boyunca akademiyi yönetti. Eğer o yapamazsa, kim yapabilir?"

Öte yandan Hoeneß, Klopp konusunda aşırı yüksek beklentilere karşı uyarıda bulundu ve DFB'deki "friendly takeover"ını eleştirdi. Hoeneß ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da eleştirdi.