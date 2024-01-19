Bunu Fenerbahçe'den başka yapan takım yok!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerlerken dünyada da rakipsiz bir performans sergiliyor.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, sergilediği performansla hem ligde hem de Avrupa'da doludizgin ilerleyişine devam ediyor.

Dünyada rakipsiz Fenerbahçe!

Fenerbahçe, şu ana kadar çıktığı 33 resmi karşılaşmada rakip fileleri tam 97 kez havalandırarak ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Sarı-Lacivertli ekip bu müsabakalarda 28 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İsmail Kartal ve öğrencilerinin gol yollarındaki başarısını daha net ortaya koyan tablo, dünyanın en büyük 15 futbol ülkesinde bu rakama ulaşabilen başka bir takımın olmaması.

Her alanda zirvede!

Fanatik'in derlemesine göre; Hollanda ekibi PSV, 29 maçta 85 gol atarken, Yunan takımı PAOK ise 25 karşılaşmada 84 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe sadece toplam golde değil, +68’lik averajıyla bu alanda da en büyük 15 futbol ülkesinin takımları arasında zirvede yer almayı başardı. Konferans Ligi’nde grubunu lider tamamlayan, Türkiye Kupası’nda 6-0’la tur atlayan ve ligde zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler her kulvarda dolu dizgin yoluna devam etmeyi sürdürüyor.

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Batshuayi'den müthiş istatistik!

Yıldız futbolcu, önceki akşam 6-0 kazanılan Türkiye Kupası’ndaki Adanaspor mücadelesinde ise 4 kez ağları sarstı! Batshuayi, bu sezon 24 resmi maçta 1027 dakika sahada kaldı. Belçikalı oyuncu, 13 gol atarken, 3 de asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu böylece oyunda olduğu her 79 dakikada 1 kez gol sevinci yaşamış oldu. Fenerbahçe ayrıca toplamda 56 maçta 33 kez ağları sarsan Batshuayi’nin kariyerindeki en skorer ikinci ekip konumunda. İlk sırada ise 144 karşılaşmada 44 gol attığı Standard Liege var.