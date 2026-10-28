Maç boyunca FCM'nin sol beki, sağ kanat oyuncusu Olise ile sık sık karşı karşıya geldi. Sıra dışı oyuncunun bir kez daha sergilediği müthiş performansı (iki gol, bir asist) engelleyemedi ama 29 yaşındaki futbolcu, bu yılki dünyanın en iyi futbolcusu sıralamasında dokuzuncu olan Olise'yi bir pozisyonda zor durumda bıraktı.

Nollenberger, Münih ekibinin süperstarına bacak arası çalım attı. Maçın ardından ARD röportajında bu pozisyon sorulunca "Bunu neredeyse çerçeveletmem gerek" dedi. Ancak şunu da ekledi: "Biraz şanslıydım ama bunu da yanıma kâr sayarım. Sonuçta bana bir faydası yok."

İkinci lig ekibi, Olise'nin erken gelen golüyle (10.) yaşadığı şoka Mateusz Zukowski'nin harika golü (15.) sayesinde etkileyici bir yanıt verdi ve devre arasına kadar oyuna hâkim olan ev sahibine iyi direndi. Yine de soyunma odasına bir gol geride gitti; çünkü Baris Atik, Ismael Saibari'nin takımını öne geçiren golünün (21.) ardından direğe takıldı (45+2).

Sonraki 45 dakikada ise Magdeburglular, Allianz Arena'da adeta sıkma programından geçti. FC Bayern, maçı hak ederek 6-1 kazandı. Bu performans Nollenberger'de de büyük saygı uyandırdı.

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FC Bayern, devre arasından sonra Magdeburg'u dağıttı: "Durmak bilmiyorlar!"

2018-2020 yılları arasında Bayern'in rezerv takımında oynayan futbolcu, Bayern'in devre arasından sonraki baskısı ve gol iştahı karşısında "Nasıl bir makine bu!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi: "Devre arasına kadar 2-1'lik skorla maçı çekişmeli tuttuk, hâlâ maça ortaktık. Sonra 3-1'i getiren penaltı geliyor ve hiç durmuyorlar. Durmak bilmiyorlar. Sonunda her pozisyonda savunma yapamıyorsunuz."

Yine de Bayern'e mümkün olduğunca uzun süre karşı koymanın "keyifli" olduğunu söyledi: "Skor çekişmeli bir maça işaret etmiyor ama onlara karşı bu yaşanabilir." Bavyera doğumlu futbolcu için maçın kendisi de "bir filmdeymiş gibi" hissettirdi: "İnanılmaz güzel ve gerçeküstüydü. Maçın etrafındaki atmosfer çok keyifliydi."

Özellikle Magdeburg'dan gelen taraftarlar, kupa maçına yakışır coşkulu bir atmosfer yarattı. Çarşamba akşamı en az 10.000 taraftarın Münih'teki Allianz Arena'ya gittiği belirtilirken Bild'e göre bu sayı 13.000'e ulaşmış olabilir.

Allianz Arena'da bir ülke içi maçta böylesine kalabalık bir deplasman tribünü en son 2017 baharında TSV 1860 Münih'in bir iç saha maçında görülmüştü. O maçta VfB Stuttgart, 15.000 taraftarıyla Münih'e gelmişti.

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