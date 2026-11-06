Aaron Danks, Vincent Kompany'nin kısa süre önce yaşadığı sağlık sorununun ardından Bayern Münih'te beklenmedik şekilde geçici teknik direktörlük görevini üstlenmesi hakkında konuştu. Görevi devraldığından beri yenilgi yüzü görmeyen İngiliz yardımcı antrenör, yaklaşan milli maç arasını büyük bir sabırsızlıkla beklediğini itiraf etti.

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Kompany'nin yokluğunda sorumluluk almak

Bayern'in yardımcı antrenörü Danks, kulüp için zorlu bir dönemde takımı başarıyla yönetti. 23 Ekim'de antrenman sahasında teknik direktör Kompany'nin yere yığılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçti.

Kompany acilen hastaneye kaldırıldı ve ardından kendisine meninks irritasyonu teşhisi kondu. Belçikalı teknik adam evinde iyileşmeyi sürdürürken, A takımın sorumluluğunu onun yokluğunda Danks üstleniyor.

Danks, görevde bulunduğu kısa sürede Bayern'i dört maçta üç galibiyet ve bir beraberliğe taşıyarak etkileyici bir performans sergiledi. Yenilmezlik serisinde, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ve Almanya Kupası'nda Magdeburg'un 6-1 mağlup edilmesi de yer alıyor.

Beklenmedik bir sınavı üstlenmek

Danks, takımın başına aniden geçmesinin ideal koşullarda gerçekleşmediğini kabul ediyor. Ancak İngiliz antrenör, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birini yönetme deneyimi sayesinde geliştiğine inanıyor.

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Danks, Reuters tarafından aktarılan açıklamasında, “Elbette öğrenmek isteyen biriyim, bu yüzden benim için iyi bir sınav oldu” dedi. “Ama koşullar umduğum ya da istediğim gibi değildi. Bu fırsatı elde ettiğim için mutlu olduğumu söyleyemem, ancak durumu kabullendim ve çok şey öğrendim.”

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Bayern'in oyun planına bağlı kalmak

Teknik direktörlük görevindeki ani değişime rağmen Bayern, etkileyici formunu korudu. Danks, bu istikrarı Kompany ile birlikte oluşturdukları yerleşik taktik yapıya bağlıyor. Teknik ekibin, son iki buçuk yılda başlattığı çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Odak noktaları, yeni bir yol aramak yerine mevcut stratejilerini uygulamak oldu.

Danks, “Büyük ölçüde kendi süreçlerimize bağlı kaldık” diye açıkladı. “Zordu ama bunu Vince'in bakış açısını ve liderlik tarzını esas alarak yaptığımızı düşünüyorum.”

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Hak edilmiş bir dinlenme fırsatı

Bayern, cumartesi günü Mainz deplasmanında Bundesliga'nın zirvesindeki yerini korumaya çalışacak. Şu anda Borussia Dortmund'un yalnızca gol averajıyla önünde bulunuyor. Kompany'nin dönüşü için resmî bir tarih açıklanmasa da yaklaşan millî maç arası, hem Belçikalı teknik adama hem de yardımcısına toparlanmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Danks, yoğun bir programın ardından görevinden bir süreliğine uzaklaşıp enerji toplamak istiyor.

Danks sözlerini, “Dinlenmeyi ve arayı sabırsızlıkla bekliyorum; özellikle eve dönüp ailemi görmek istiyorum” diyerek tamamladı. “Umarım bir galibiyetin ardından eve uçabilir ve ailemle güzel vakit geçirebilirim.”