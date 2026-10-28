Thierry Henry, pazartesi günü Kate Scott ile birlikte sunduğu Ballon d'Or ödül töreninde yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Törenin ardından paylaşılan bir video klipte Henry, tartışma yaratan iki anı ele aldı: Lamine Yamal'a sorduğu soru ve Sokrates Ödülü'nü sunarken Scott ile yaptığı diyalog.

Yamal, üst üste üçüncü kez Kopa Ödülü'nü almak için sahneye çıkarken Henry ona, gerçekten istediği ödülün bu olup olmadığını sordu ve Barcelona yıldızının daha büyük ödül olan Ballon d'Or'u arzuladığına işaret etti.

Bazı izleyiciler bu soruyu uygunsuz olarak nitelendirdi ve Henry'yi genç oyuncuyu utandırmakla ve ona zorbalık yapmakla suçlarken, bazıları ise bunu yalnızca bir şaka olarak değerlendirdi.

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Thierry Henry, bu soruyu sormasının nedeninin Yamal'ın üçüncü kez Kopa Ödülü'nü kazanması, buna karşın henüz büyük ödülü alamamış olması olduğunu açıkladı.

Şakanın bazılarının hoşuna gitmemiş olmasını anlayışla karşıladığını söyledi, ancak Yamal'ın en büyük hayranlarından biri olduğunu ve performansını izlemekten keyif aldığını vurguladı. Hatta Barcelona yıldızını, izlemek için para ödeyeceği oyunculardan biri olarak nitelendirdi.

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İkinci eleştiri ise Henry'nin Scott ile adını merhum Brezilyalı futbol yıldızından alan Sokrates Ödülü hakkında yaptığı tartışmanın ardından geldi. Henry, tören sunuculuğundaki meslektaşıyla, onun eski Brezilyalı yıldızın adını telaffuz etme şekli ve bunun Yunan filozofuyla bağlantısı konusunda şakalaştı ve ona ismin telaffuzunu düzeltti.

Bazı izleyiciler onun bu tepkisini kaba buldu. Sokrates hakkında bir kitap yazan yazar Andrew Downie de Scott'ın ismi doğru telaffuz ettiğini söyledi; buna karşılık Henry'nin yaptığını ise küstahlık olarak nitelendirdi.

Paylaştığı video klipte Henry, Scott'ın şakadan haberdar olduğunu ve bilerek onu onaylıyormuş gibi davrandığını söyledi. Bazılarının bunu komik bulmayabileceğini kabul etti, ardından onu saygısızlıkla suçlamayı bırakmalarını istedi.

"Bunu asla yapmam" dedi ve Scott'a ya da Yamal'a kasıtlı olarak hakaret etmeyeceğini vurguladı.

Thierry Henry şu anda CBS Sports ağında futbol analisti olarak çalışıyor ve burada Kate Scott, Jamie Carragher ve Micah Richards'ın yanı sıra düzenli olarak Şampiyonlar Ligi analizleri yapıyor.

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