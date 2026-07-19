Bunların arasında “Altın Seri” de var… İspanya, Arjantin karşısında kırmayı hedeflediği 4 rekor

İspanya Milli Takımı, bu akşam Pazar günü, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşarak tarihindeki en önemli maçlardan birini oynayacak.

"La Roja"nın hedefi sadece şampiyonluğu kazanmak ve formasına ikinci yıldızı eklemekle kalmıyor, aynı zamanda bu turnuvayı İspanya milli takımının tarihinde unutulmaz kılacak 4 rekoru da kırmak.

İspanya Milli Takımı, 22 Mart 2024'te Wembley Stadyumu'nda Kolombiya'ya 0-1 yenildiği dostluk maçından bu yana, 28 galibiyet ve 9 beraberlikle 37 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Yarı finalde Fransa’yı mağlup ettikten sonra, Luis de la Fuente’nin takımının rekoru, 2018 ile 2021 yılları arasında 37 maçlık yenilmezlik serisi kaydeden İtalya’nın rekoruna eşitledi; ancak İspanya, Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya’yı yenerek bu seriyi sonlandırdı.

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Öte yandan, Katalan "Sport" gazetesine göre, İspanya şampiyon olursa ve finalde bir gol veya daha az gol yerse, Dünya Kupası tarihindeki şampiyonlar arasında en iyi savunma rekorunun sahibi olacak.

İspanyol kaleci Unai Simón, halihazırda Dünya Kupası tarihindeki en uzun arka arkaya gol yememe rekoruna sahip; kalesi ise sadece bir kez, çeyrek finalde Belçika karşısında sarsıldı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1998'de Fransa, 2006'da İtalya ve 2010'da İspanya, turnuva boyunca sadece iki gol yemişti; ancak bu turnuvalar, son 16 turu olmadığı için daha az maçla oynanmıştı.

Pau Kubarsi, bu görevde savunma hattının en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 19 yaşındaki stoper, Lamine Yamal ile birlikte tek bir milli takımla Dünya Kupası'nı kazanan ilk genç ikili olabilir.

Şu ana kadar, 20 yaşını doldurmadan Dünya Kupası finalinde forma giyen sadece üç oyuncu var: 1958’de 17 yaşındaki Pelé, 1982’de 18 yaşındaki Giuseppe Bergomi ve 2018’de 19 yaşındaki Kylian Mbappé; hepsi de şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol rekoru

Forvet hattında ise Mikel Oyarzabal başka bir tarihi rekoru kovalıyor. Fransa karşısında penaltıdan attığı golle, Emilio Butragueño ve David Villa’nın tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan İspanyol oyuncu rekoruna 5 golle ulaştı.

Oyarzabal, Fransa karşısında bir golün yanı sıra Suudi Arabistan ve Avusturya ağlarına da ikişer gol attı.

Putragino ise 1986 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Danimarka’ya karşı 4 gol atmış, son golünü ise grup aşamasında Kuzey İrlanda’ya karşı kaydetmişti. David Villa ise 2010 Dünya Kupası’nda attığı beş golü şu maçlarda kaydetmişti: Honduras (2 gol), Şili, Portekiz ve Paraguay karşısında.