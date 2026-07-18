Alman "Bild" gazetesi, Real Madrid'in 24 yaşındaki forvet Michael Oliasi'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisinin artması üzerine, Bayern Münih'in Fransız yıldızının geleceği konusunda değerlendirdiği dört senaryoyu ortaya koydu. Oliasi'nin Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alman gazete, ilk senaryonun Oulissi'nin sözleşmesinin yenilenmesi ve kendisine yıllık 25 milyon avro maaş verilmesi olduğunu belirtti. Bu hamle, onu İngiliz yıldız Harry Kane'den sonra takımın en yüksek maaşlı ikinci oyuncusu yapacak ve transfer girişimlerinin önünü kesin olarak kapatmayı amaçlıyor.

İkinci senaryo ise mevcut durumun korunmasını öngörüyor; yani oyuncunun sözleşmesinin yenilenmemesi ve 2029'da sona erecek mevcut sözleşmeyle yetinilmesi. Bu, Bayern yönetimine oyuncunun geleceği hakkında nihai bir karar vermek için yeterli zaman tanıyacak.

Üçüncü senaryo ise Oliisi’nin açıkça ayrılmak istemesi olasılığıyla ilgilidir; bu durum, sahadaki performansının düşmesine veya hatta maça çıkmamasına yol açabilir ve bu seçenek, Alman yönetim için gerçek bir kabustur.

Dördüncü ve son senaryo ise Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için 200 milyon avroyu aşan bir teklifin gelmesidir. Bayern Münih bu senaryoyu şiddetle reddediyor ve Oulissi’yi kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulübün bu rakamı aşan hayali bir meblağ ödemesi gerektiğini düşünüyor.

Real Madrid’in Oulissi’yi kadrosuna katmaya yönelik ciddi ilgisi nedeniyle, Oulissi mevcut yaz transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından biri olarak görülüyor; ancak Bayern Münih, yıldız oyuncusunu hiçbir koşulda elden çıkarmaya niyetli olmadığını kesin bir dille vurguluyor.

Bavyera kulübünün Oulisi'yi satmama konusundaki tutumunda ısrarcı olduğu açık ve Real Madrid'in, özellikle de sözleşmesinin kalan süresinin uzunluğu sayesinde Alman kulübünün sahip olduğu güçlü müzakere pozisyonu göz önüne alındığında, Bayern Münih ile doğrudan bir rekabete girmeyeceği anlaşılıyor.