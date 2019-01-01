Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!

Genç yıldız, Almanya'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında yılın en iyisi olarak seçildi.

Ocak ayında 'a transfer olan ve gösterdiği performansa dikkatleri üzerine toplayan Ozan Kabak, önemli bir ödülün sahibi oldu.

'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında seçilen Yılın Çaylağı ödülüne aday gösterilen genç stoper, oylama sonucunda ödülün sahibi oldu.

Mart ayında ayın çaylağı ödülünü kazanan Ozan Kabak, diğer aylarda bu ödülü kazanan rakipleriyle yarışmıştı.

Ödülü daha önce kazanan oyunculardan Ousmane Dembele, 'ya transfer olmuştu.