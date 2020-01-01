Bundesliga’da maçlar seyircili mi oynanacak? Kurallar ne?
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da ara verilen futbol liglerine en erken başlayan ülke Almanya olacak. 16 Mayıs'ta ilk düdüğü çalınacak olan Bundesliga'da çok sıkı tedbirler alınacak.
Alınan tedbirlere uymayanlar ise cezalandırılacak. Öyle ki Hertha Berlin kuralları ihlal eden oyuncusu Salomon Kalou'ya uzaklaştırma cezası bile verdi. Kalou, takımın dörtlü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı dönemde negatif test sonucunun da etkisiyle, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşmıştı.
Bundesliga'da futbolculara daha fazla Kovid-19 testi yapılacak. Sık sık testlerden geçirilecek olan futbolcular, sadece ev ile tesisler arasında hareket edecek.
Yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması durumunda futbolcular, teknik direktörler ve diğer görevliler maske takmak zorunda kalacak.
Maçlar da tabii ki seyircisiz olarak, kapalı kapılar ardında oynanacak.