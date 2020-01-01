Bundesliga'da ilk koronavirüs engeli

Almanya Bundesliga'da, Borussia Mönchengladbach - Köln maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

'da daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia - Köln karşılaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Mönchengladbach kent yönetiminden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılması nedeniyle yarınki maçın seyircisiz oynanmasına karar verildiği ifade edildi.

Alman medyasındaki yorumlarda bu kararın ardından Bundesliga'daki tüm maçların seyircisiz oynanmasının gündemde olduğu belirtildi.

Daha fazla takım

Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.