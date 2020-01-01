Bundesliga

Bundesliga'da 26. hafta maçlarının iddaa oranları

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(C)Getty images
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden Bundesliga dönüyor. İşte Bundesliga'da 26. hafta maçlarının iddaa oranları...

Futbolseverler bu hafta sonu Bundesliga'ya kavuşuyor. Son olarak 8 Mart'ta maç yapılan Bundesliga, koronavirüs salgını nedeniyle 25. haftada ara vermek zorunda kalmıştı.

Alman futbolseverler 26. haftaya 16 Mayıs'ta kavuşacak. Bundesliga'da haftanın maçlarının iddaa oranları da açıklandı.

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Maç 1 0 2
Düssedorf - Pederborn 1.95 3.05 2.85
Augsburg - Wolfsburg 2.80 2.90 2.00
Dortmund - Schalke 04 1.45 3.55 4.50
Hoffenheim - Hertha Berlin 1.95 3.00 2.85
RB Leipzig - Freiburg 1.22 4.20 6.75
E.Frankfurt - Mönchengladbach 2.60 3.05 2.05
Köln - Mainz 1.80 3.15 3.10
Union Berlin - Bayrn Münih 9.00 4.70 1.15
Werder Bremen - Leverkusen 3.75 3.30 1.58

Almanya Kulüpler Birliği Başkanı Christian Seifert, karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret ederken, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır'' dedi.

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    Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

    Mart ayı ortasında askıya alınan  Bundesliga'nın 26. haftası  16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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