Bundesliga'da 26. hafta maçlarının iddaa oranları

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden Bundesliga dönüyor. İşte Bundesliga'da 26. hafta maçlarının iddaa oranları...

Futbolseverler bu hafta sonu 'ya kavuşuyor. Son olarak 8 Mart'ta maç yapılan Bundesliga, koronavirüs salgını nedeniyle 25. haftada ara vermek zorunda kalmıştı.

Alman futbolseverler 26. haftaya 16 Mayıs'ta kavuşacak. Bundesliga'da haftanın maçlarının iddaa oranları da açıklandı.

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Maç 1 0 2 Düssedorf - Pederborn 1.95 3.05 2.85 - 2.80 2.90 2.00 Dortmund - 04 1.45 3.55 4.50 - 1.95 3.00 2.85 - 1.22 4.20 6.75 E.Frankfurt - 2.60 3.05 2.05 Köln - 1.80 3.15 3.10 Union Berlin - Bayrn Münih 9.00 4.70 1.15 - Leverkusen 3.75 3.30 1.58

Kulüpler Birliği Başkanı Christian Seifert, karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret ederken, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır'' dedi.

Daha fazla takım

Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.