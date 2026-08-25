Bundesliga yıldızı görünüşe göre frene bastı: Galatasaray’a 20 milyon euroluk transfer yok

Bunu Sky bildirdi. Buna göre Bosnalı forvet, VfL Wolfsburg'dan Dzenan Pejcinovic'i kadrosuna katarak kendisine yeni bir rakip getirmiş olsalar da gelecek sezonda da Schwaben'de kendini yeniden kabul ettirmek istiyor. Demirovic, hem takımda hem de şehirde kendini çok rahat hissediyor, bu nedenle kalmak istiyor.

Habere göre Galatasaray, hücum oyuncusuna cazip bir teklif sundu: Bosnalı oyuncu, İstanbul'da geçireceği üç yılda toplamda net 15 milyon eurodan fazla kazanabilirdi. VfB için konuşulan bonservis bedeli 20 milyon euroydu ve bunun 18 milyon eurosu sabit ücret, 2 milyon eurosu ise bonuslar şeklinde bölünmüştü. Ancak iki kulüp kesin şartlarda anlaşamadı, bu nedenle Demirovic frene basarak VfB'ye transfer olmak istemediğini bildirdi.

Demirovic transferi konusu, ancak olağanüstü bir teklif gelmesi halinde transfer döneminin bitiminden önce yeniden alevlenebilir, ancak şu anda bunun olması beklenmiyor. Stuttgart hücumunda Pejcinovic'in yanı sıra Almanya Milli Takımı forveti Deniz Undav ile Jeremy Arevalo da Demirovic'in rakipleri arasında yer alıyor.

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Altyapı kariyerinde diğer kulüplerin yanı sıra HSV ve RB Leipzig formaları da giyen Demirovic, iki yıl önce 23 milyon euro karşılığında FC Augsburg'dan Schwaben'e transfer olmuştu. Geçen sezon Bundesliga'da 25 maçta 16 gole katkı yaptı ve böylece Dünya Kupası biletini de aldı. Bosna, son 32 turunda turnuvanın ortak ev sahiplerinden ABD'ye elendi. Demirovic, turnuvada ülkesinin oynadığı dört maçta sadece dört dakika kaçırdı.