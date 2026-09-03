Sky Sports'a göre 21 yaşındaki oyuncu İskoçya'da sağlık kontrolünden geçiyor. Kulüpler için zaman daralıyor, çünkü oradaki transfer penceresi perşembe günü Almanya saatiyle 18.00'de kapanıyor.

Ücretli yayın kuruluşunun aktardığına göre, Svabyalılar ile Scottish Premiership'teki kulüp arasındaki anlaşma satın alma opsiyonlu kiralama. Kesin mali detaylara ilişkin ise şu anda hâlâ küçük farklılıklar içeren rakamlar dolaşıyor.

Bild, 18 milyon euro tutarında zorunlu satın alma opsiyonu olduğunu yazarken, kicker daha ayrıntılı detaylar veriyor: Uzman dergiye göre İskoçlar, VfB'ye yaklaşık 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek ve yaklaşık 19 milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonu elde etti.

Böylece birkaç gündür süren transfer hikâyesi son anda noktalanmış oldu. Bouanani, Bundesliga'da forma giyme ihtimali bulunduğu için salı günü bavullarını çoktan hazırlamıştı.

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Bundesliga'dan Stuttgart'ın Badredine Bouanani'siyle başka hangi kulüpler ilgilendi?

SV Werder Bremen, hücum hattını kısa vadede güçlendirmek için Stuttgart yönetimiyle son dakika kiralık transferi konusunda yoğun görüşmeler yürüttü. Ancak taraflar arasında artık bir anlaşma sağlanamadı.

Werder Bremen'in yanı sıra son günlerde başka kulüpler de kanat oyuncusunun transferiyle ilgilendi. FC Schalke 04 ile Fransız Ligue 1 ekibi Racing Strasbourg da Bouanani ile ilgilenenler arasındaydı.

Stuttgart'ta 2023'e kadar sözleşmesi bulunan beş kez milli olmuş oyuncu, Neckar kıyısındaki kulübe ancak geçen yaz transfer olmuştu. O dönemde Svabyalılar, OGC Nice'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bouanani, VfB formasıyla 28 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda iki gol ile iki asist üretti. Ancak sadece 1002 dakika oynadı ve teknik direktör Sebastian Hoeneß'in ilk 11'inde yalnızca 11 kez yer aldı.