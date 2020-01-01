Bundesliga için '9 Mayıs' umudu suya düştü

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda Bundesliga'nın durumuyla ilgili bir karar verilmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınan 'nın Mayıs ayının başında yeniden başlayabileceği yönünde beklentiler vardı.

Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının bugün yaptığı toplantıda futbol liglerinin durumunun 6 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Böylece son günlerde Almanya'da liglerin 9 Mayıs tarihinde yeniden başlaması yönündeki umutlar da suya düşmüş oldu.

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Öte yandan toplantıda tüm toplumsal etkinliklerin Ağustos ayının sonuna kadar yasaklanması yönünde karar alındı.

Bu kararla birlikte Almanya'da futbol liglerinin yeniden başlaması halinde müsabakaların seyircisiz olarak oynanması da kesinlik kazanmış oldu.