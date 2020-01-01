Bundesliga geri dönüyor

Bundesliga'ya 15 Mayıs'tan itibaren yeniden başlama izni verildi. Resmi açıklamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

'da futbol resmen geri dönüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan organizasyonlardan biri olan 'da 2019-20 sezonu, 15 Mayıs'tan itibaren kaldığı yerden devam edebilecek.

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre , Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.

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Daha fazla takım

Almanya'da kulüpler bir süredir sezonun kaldığı yerden devam edeceği varsayımıyla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Pazartesi günü kulüpler birliğinden yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedilmişti. Bu durumun liglerin devamı için sorun teşkil etmesinden korkuluyor.

Salgının kontrolü konusunda İtalya ve İspanya gibi ülkelere nazaran daha iyi bir sınav veren Almanya'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. 11 Mayıs'tan itibaren büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verildi.

Bundesliga'nın devamıyla ilgili resmi açıklamanın 6 Mayıs Çarşamba günü yapılması bekleniyor.