Bundesliga ekibi, Arda Güler'i Real Madrid'in elinden almak istiyor

Bayer Leverkusen bir süredir izlediği Arda Güler'i Almanya'ya getirmek için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Arda Güler birçok kulübün dikkatini çekiyor

Ancelotti'nin onun göndermeye niyeti yok

Ancak Leverkusen'in farklı planları var

NE OLDU? Son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler ile ilgileniyor. Alman ekibinin bu hamleyi tamamlamak için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Sky Almanya'nın haberine göre, Bayer Leverkusen uzun bir süredir gözlemlediği Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçecek. Florian Witz'in sezon sonunda takıma veda etme ihtimali karşısında Alman ekibi, onun yerini Arda Güler ile doldurmak istiyor. Bayer Leverkusen bu hedefle Arda Güler ve ailesiyle temasa geçse de henüz Real Madrid ile bir temas kurmadı.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok."

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"İster 18, ister 40 yaşında olsun takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor."

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi maçta görev yaparken sezonun ilk golünü geçtiğimiz hafta sonu Girona karşısında kaydetti. Böylece Arda'nın Real Madrid formasıyla toplam gol sayısı 7'ye çıktı. Genç oyuncunun Real Madrid ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.