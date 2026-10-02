Barcelona, Stuttgart'ın stoperi Finn Jeltsch'in performansını yakından takip ediyor. Oyuncu aynı zamanda Real Madrid'in de giderek artan ilgisini çekiyor.

Sport gazetesi, Sky Sport'a dayandırdığı haberinde, Barcelona'nın bir gözlemcisinin Jeltsch'i yakından izlemek için Stuttgart ile Viking arasında oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında hazır bulunduğunu aktardı.

20 yaşındaki Jeltsch'in boyu 1,88 metre olup, son dönemde Stuttgart ile yeteneklerini kanıtlamayı ve dikkat çekici performanslar sergilemeyi sürdürdü.

Son aylarda Alman defans oyuncusu hakkında süregelen söylentiler, piyasa değerinin önemli ölçüde artmasına ve 45 milyon euroya yaklaşmasına yol açtı.

Stuttgart tarafından ise sadece, tribünlerde çok sayıda akredite kulüp gözlemcisinin bulunduğu teyit edildi; yeniden yapılandırılmasının ardından Alman takımının projesindeki temel unsurlardan biri hakkında daha fazla spekülasyonu beslemek istenmedi.

Alman kulübünün sportif direktörü Fabian Wohlgemuth, transfer piyasası oyununa girmek istemedi ve Finn Jeltsch ile ilgili herhangi bir görüşmenin varlığını yalanlamakla yetindi.

Barcelona tarafından bir akredite gözlemcinin hazır bulunmasının yanı sıra, Inter Milan'ın da Jeltsch'in durumunu takip etmek ve seviyesini yakından değerlendirmek için temsilcilerinden birini gönderdiği ortaya çıktı. Her halükarda, genç Alman yeteneğin adının Real Madrid ile anılmasının ardından popülerlik açısından büyük bir ivme kazanmasının üzerinden henüz bir hafta geçti.

Kendi adına geleceğe yönelik bir defans oyuncusu arayan ve oyuncuyu Antonio Rüdiger'in yerine düşünebilecek olan teknik direktör José Mourinho'nun takımı da, oyuncunun gelişimini yakından takip eden kulüplerden biriydi.

Jeltsch'e olan ilgi, kendisine Almanya A Milli Takımı seviyesine yükselme fırsatı veren Jürgen Klopp'un desteğini almasıyla daha da arttı.

Katalan kulübün geçen sezondan beri, teknik direktör Flick'in elindeki defans oyuncuları listesini tamamlayabilecek bir oyuncu bulmak için transfer piyasasını incelemeyi sürdürdüğü göz önüne alındığında, Alman stoperin adı Barcelona açısından daha büyük bir önem kazanıyor.

Twente kulübünün, oyuncusu Ruud Nijstad'ın makul bir bedel karşılığında transferiyle ilgili görüşmelere girmeyi reddetmesinin ardından Barcelona, teknik direktör Flick'in sistemine entegre olmaya uygun özelliklere sahip genç bir oyuncu bulmak için piyasada aramayı sürdürüyor.



