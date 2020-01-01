Bundesliga

Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor

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(C)Getty images
Bundesliga CEO'su Christian Seifert, liglerin 16 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacağını açıkladı.

Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı bildirildi.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) bugün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.

DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL’in hazırladığı "hijyen ve test" tasarısına uyulacağını belirterek, "Bundesliga’yı ve Bundesliga 2'yi 16 Mayıs’ta sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

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    Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır'' dedi.

    Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

    Mart ayı ortasında askıya alınan  Bundesliga'nın 26. haftası  16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    Maç programı şöyle:

    16 Mayıs Cumartesi

    Borussia Dortmund - Schalke 04

    RB Leipzig - Freiburg

    Hoffenheim - Hertha Berlin

    Fortuna Düsseldorf - Paderborn

    Augsburg - Wolfsburg

    Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

    17 Mayıs Pazar

    Köln - Mainz 05

    Union Berlin - Bayern Münih

    Haberin devamı aşağıda

    18 Mayıs Pazartesi

    Werder Bremen - Bayer Leverkusen

    Öte yandan 2019-2020 sezonunun 27-28 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.

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