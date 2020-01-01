Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, liglerin 16 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlayacağını açıkladı.

Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan 'nın 16 Mayıs’ta yeniden başlayacağı bildirildi.

Kulüpler Birliği (DFL) bugün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.

DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL’in hazırladığı "hijyen ve test" tasarısına uyulacağını belirterek, "Bundesliga’yı ve Bundesliga 2'yi 16 Mayıs’ta sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Daha fazla takım

Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır'' dedi.

Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şöyle:

16 Mayıs Cumartesi

- 04

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- Hertha Berlin

- Paderborn

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- Borussia

17 Mayıs Pazar

Köln - 05

Union Berlin -

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18 Mayıs Pazartesi

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Öte yandan 2019-2020 sezonunun 27-28 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.