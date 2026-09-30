Bulgar kulübü Botev Plovdiv’in sahibi çarşamba günü öldürüldü. Bulgar medyasına göre Iliyan Filipov, aracından indikten sonra tanıdığı bir kadının ön kapısına doğru yürürken başından vuruldu. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, gece saat 01.00 sıralarında (yerel saatle) Plovdiv’deki Hristo Smirnenski semtinde bir silahlı saldırı ihbarı aldı. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ancak Filipov için artık yapabilecekleri bir şey yoktu.

Olay yerinin çevresi hemen kordon altına alındı. İddialara göre silahlı saldırının ardından geçen saatlerde kimsenin şehirden ayrılmasına izin verilmedi. İlgili kurumlar derhal soruşturma başlattı.

Bu soruşturma, başkent Sofya’da 51 yaşındaki bir erkeğin tutuklanmasıyla sonuçlandı ancak inceleme hâlâ tüm hızıyla sürüyor. Şüpheli, Filipov tarafından kurulan ve yönetilen taşımacılık ve inşaat şirketi PIMK’nin eski bir çalışanı.

Görgü tanığı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Komşular, onun söz konusu semtte bir kadının yaşadığı daireyi düzenli olarak ziyaret ettiğini gördüklerini belirtti.

Filipov, Bulgar futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biriydi ve tarihi şehirdeki önemli kulüplerden biri olan Botev Plovdiv ile yakın bağlara sahipti. Filipov ayrıca yeni Hristo Botev Stadı’nın inşasında da kritik bir rol oynadı.

Botev taraftarları, Filipov’u anmak için çarşamba günü söz konusu statta toplandı. Antrenman iptal edildi ve Slavia Sofia ile oynanacak maç için yeni bir tarih aranıyor.



